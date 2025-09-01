Homem é morto a facadas pela ex-esposa após briga em São Paulo; suspeita fugiu

Um homem de 48 anos, identificado como Marcos Ricardo, foi morto a facadas em São Paulo após uma discussão com a ex-esposa, Tatiana. O crime ocorreu na casa dela, após o casal ter se encontrado em um bar, onde a briga começou.



Imagens de câmeras de segurança da rua registraram a discussão e, em seguida, um grito antes do silêncio. Segundo familiares, o relacionamento entre os dois era marcado por brigas e agressões anteriores. Marcos morreu no local e a mulher foi presa.



