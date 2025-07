Homem é morto a facadas por ex-marido de atual companheira; suspeito foi preso

Vanizete, de 50 anos, foi assassinado a facadas pelo ex-marido da mulher com quem se relacionava havia dois meses. O crime aconteceu no meio da rua, no extremo da zona leste de São Paulo. O agressor, identificado como Maike, partiu para cima do casal armado com uma faca. Após matar Vanizete, ainda tentou ferir a ex-companheira, que conseguiu fugir. Maike tentou escapar, mas foi contido por testemunhas até a chegada da polícia. Ele afirmou, em depoimento, que se sentia humilhado pela vítima. O agressor foi casado com a mulher por 13 anos e teve cinco filhos com ela.



