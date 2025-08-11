Homem é morto a tiros por ex-namorado da atual companheira na região metropolitana de São Paulo

Um auxiliar de pedreiro, de 33 anos, foi morto a tiros pelo ex-namorado da atual companheira na região metropolitana de São Paulo. Eliézio armou uma emboscada para Ivan e, quando viu a vítima a caminho de uma adega, a seguiu pelas ruas. O suspeito desceu do carro, abordou o homem e atirou várias vezes. Durante o ataque, parentes de Ivan chegaram a confrontar o assassino e foram agredidos por ele. Eliézio não apareceu mais no bairro. A família garante que a rixa entre os dois seria por causa da ex-companheira do assassino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!