Homem é morto após ser flagrado com esposa de amigo; marido armou emboscada com cúmplice

O assassinato de um homem é apurado pela Operação Inimigo Íntimo da Polícia Civil em São Paulo. Ivan foi assassinado após ser flagrado em momentos românticos com a esposa de um amigo. A médica Sabrina Iara de Mello foi gravada aos beijos com Ivan pelas câmeras de segurança de casa enquanto o marido, Gabriel Tacca, viajava. Inconformado com a traição, o empresário chamou um amigo, Danilo Guimarães, e armou uma emboscada para Ivan. O homem foi atacado dentro do bar que pertence a Gabriel e morreu no hospital. Sabrina, para se livrar de provas, apagou tudo do celular de Ivan, que continha vídeos íntimos dela.



