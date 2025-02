Homem é morto em emboscada após cobrar, da amante, valores investidos no comércio dela Bruna teria contado com a ajuda do marido para cometer o crime contra Alan Ferre, com quem mantinha um relacionamento de dois anos

Cidade Alerta|Do R7 22/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 22/02/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share