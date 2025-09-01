Homem é morto espancado após tentar intervir em agressão contra uma mulher na Grande São Paulo

Um homem foi morto após tentar intervir em uma agressão contra uma mulher em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Odair presenciou Danilo, de 33 anos, agredindo a namorada na frente do filho dela, de apenas 3 anos. Sensibilizado, ele retirou a criança do local, entregou-a para a própria esposa e voltou para a rua, onde discutiu com o agressor.



Segundo testemunhas e imagens de câmeras de segurança, Danilo derrubou Odair com um soco e continuou a agressão com chutes, deixando-o desacordado no chão. O resgate foi acionado, mas Odair não resistiu. Danilo foi preso pouco depois do crime. O caso está sendo investigado pela polícia.



