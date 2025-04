Homem é morto pela GCM após briga com companheira; ele gravou o crime

Um conflito doméstico terminou em tragédia quando Seu Geraldo Antonio, conhecido como Geraldinho do Forró, foi morto pela Guarda Civil Municipal após se recusar a abrir a porta para sua companheira, que chegou em casa após beber com amigos. Irritado, ele trancou a residência e foi dormir, mas a mulher chamou os agentes, que invadiram a casa e atiraram. Antes de morrer, Geraldinho gravou toda a ação com o celular escondido, e as imagens, encontradas por um profissional de saúde durante o socorro, foram entregues à polícia.



