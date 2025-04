Homem é morto pelo atual namorado da ex-esposa após discussão em São Paulo

Após 26 anos de casamento e uma separação conturbada em julho do ano passado, Airton não aceitou o novo relacionamento de sua ex-esposa, Maria Isabel, com Diego. Em meio a acusações de traição, uma discussão na casa dela terminou em tragédia: Diego, alegando legítima defesa, atacou Airton com um pedaço de pau. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante o velório, Maria revelou que tinha medida protetiva contra o ex-marido, e áudios obtidos mostram Airton a ameaçando de morte. Para o Cidade Alerta, Diego disse que Airton invadiu a residência armado com uma foice e uma faca, jurando "só sair de lá quando matasse alguém".



