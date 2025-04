Homem é preso após coagir parceira em audiência online de violência doméstica

Durante uma audiência online de violência doméstica, a vítima apareceu no carro com o próprio agressor, que a mantinha sob coerção. Agentes da Justiça perceberam a situação e acionaram a Polícia Militar, que, com apoio aéreo, rastreou e interceptou o veículo em menos de duas horas. O homem foi preso, e a mulher, libertada do sequestro.



