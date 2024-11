Homem é preso após matar atual namorado da ex-esposa; os dois eram rivais há 20 anos

João Paulo, de 38 anos, foi preso após matar o atual namorado da ex-mulher em Curitiba, no Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito atirou contra Edmilson, de 37 anos, e depois fugiu do local. Segundo as investigações, os dois eram rivais há mais de 20 anos e João Paulo ficou furioso ao descobrir que Edmilson estava frequentando a casa da ex-mulher dele.