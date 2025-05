Homem é preso após matar genro que mandou fotos íntimas para filha adolescente dele

Um homem que se relacionava com uma adolescente foi agredido e morto a tiros pelo pai dela e um comparsa. Agora, após mais de um ano foragido, Marcel Rodrigues, de 41 anos, foi preso acusado de matar a tiros Jhonatan, de 25 anos, em Vila Velha, Espírito Santo. Segundo a investigação, o crime foi motivado por ciúmes e revolta ao descobrir, no celular da filha adolescente, uma foto íntima do genro, namorado da outra filha. Indignado, Marcel destruiu o aparelho e, com a ajuda de um comparsa, planejou e executou o homicídio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



