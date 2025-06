Homem é preso após matar marido da mulher com quem mantinha relacionamento virtual

Jefferson Júnior, um homem que mantinha um relacionamento virtual com uma mulher casada, foi preso após confessar o assassinato de Ronivaldo da Silva, de 52 anos, marido da suposta namorada. Segundo a polícia, Júnior decidiu ir até a casa da mulher após notar que ela havia reduzido o contato pelas redes sociais. No local, ao encontrar Ronivaldo dormindo e a mulher no banho, ele atacou o homem com golpes fatais. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!