Homem é preso em flagrante por agredir a companheira com uma cotovelada em São Paulo

Weslley foi preso em flagrante após agredir a sua companheira, Flávia, com uma cotovelada. A agressão aconteceu durante uma discussão entre os dois, na porta do trabalho da vítima. Depois do golpe, Flávia desmaiou inconsciente. Os amigos dela viram a agressão e chamaram a polícia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.



