Homem é preso suspeito de assassinar e carbonizar corpo de colega de trabalho no Paraná

A Polícia Civil prendeu Felipe dos Santos, suspeito de assassinar e carbonizar o corpo do colega de trabalho Jamison Rosa, de 33 anos, em Campo Magro, no Paraná. Segundo as investigações, a motivação do crime seria uma acusação feita por Jamison, que teria responsabilizado Felipe pelo furto de uma arma de fogo escondida em um armário da empresa onde ambos trabalhavam. Sentindo-se ameaçado, Felipe teria atraído a vítima para uma emboscada antes de cometer o homicídio. O corpo foi encontrado dentro do próprio carro de Jamison, completamente carbonizado.



