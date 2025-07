Homem é suspeito de assassinar a tiros e jogar a ex-esposa de barranco após deixar a prisão

Uma mulher foi assassinada a tiros e depois jogada de um barranco em Vespasiano, Minas Gerais. Alessandra Araújo, de 29 anos, foi morta quando retornava do trabalho. O principal suspeito é o ex-marido da vítima, que estava preso e passou para o regime semiaberto recentemente. Segundo parentes, o homem não aceitava o fim do relacionamento e vivia ameaçando a ex. Alessandra deixa um filho de 9 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!