Homem é suspeito de matar e esconder o corpo da namorada em casa por dias

A polícia foi acionada após a família de Julia Sorrentino, de 51 anos não conseguir entrar em contato com ela. ao chegarem na casa da mulher em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), encontraram o corpo dela em um quarto. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que segundo familiares, tinha um histórico de violência no relacionamento.