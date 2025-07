Homem é visto sendo agredido e chamado de ‘X9’ após desaparecer

No Rio de Janeiro, um homem desapareceu após sair para cortar o cabelo. Nelson Júnior, de 42 anos, combinou de encontrar a esposa assim que saísse do barbeiro. Em um determinado horário, ele chegou a enviar uma mensagem para a mulher, mas depois ficou incomunicável. Aline foi à barbearia, mas já estava fechada. Mais tarde, ela recebeu informações de que Nelson teria sido abordado e confundido por criminosos. Testemunhas disseram que os bandidos agrediram e chamaram Nelson de "X9", um termo usado para se referir a uma pessoa que age como informante.



