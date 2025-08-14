Homem esconde assassinato da esposa, passa a curtir vida de solteiro e perde a guarda da filha

Silva contou para a filha pequena que a mãe dela, Vanúsia, abandonou a família e fugiu com um homem em uma moto. O homem então passou a curtir a vida de solteiro e a organizar várias festinhas em casa com mulheres, amigos e muito álcool. Com isso, Silva acabou perdendo a guarda da filha. No dia que a Justiça vai decidir se a menina vai ou não voltar a morar com o pai, Silva bebe demais e faz uma revelação no bar: ele matou Vanúsia. A polícia vai à casa dele, e o homem confessa o crime. O corpo de Vanúsia estava enterrado nos fundos da casa. A polícia obriga Silva a escavar, e o crime é desvendado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!