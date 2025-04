Homem escondido em sótão é preso após matar amigo em São Paulo

Nesta quinta-feira (17), Reinaldo foi preso dentro de casa em São Paulo. Policiais chegaram na casa dele, armados com fuzil, procurando pelo suspeito, acusado de matar o amigo William depois de uma briga por causa de dinheiro. Durante as buscas, os policiais não o encontraram, até escutarem uma voz vinda do telhado. Reinaldo estrava escondido no sótão. Após minutos de negociação, o suspeito resolveu se entregar, mas precisou de ajuda para descer do telhado. Os policiais encontraram armas e munição na casa.



