Homem espanca filha de 8 anos até a morte por ela não ter feito o dever de casa

No Espírito Santo, Welington Caio, de 28 anos, bateu na filha até a morte porque a menina chegou em casa com um bilhete da escola por não ter feito o dever. A vítima é Ana Victória Silva dos Santos, de 8 anos. Ele confessou para os policiais que bateu na menina porque ela não tinha feito a lição de casa e recebeu um bilhete de atenção da escola. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!