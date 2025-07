Homem faz esposa refém em casa por cinco horas em São Paulo; ele publicou vídeos armado

Um homem manteve uma mulher refém por mais de cinco horas em uma casa cercada pela polícia em São Paulo. Armado e trancado em um quarto, ele desafiava os agentes pela internet, dizendo que não sairia e incitando a polícia a invadir. Segundo informações, no dia anterior ele já havia ameaçado familiares e vizinhos. Equipes do GATE e da Tropa de Choque cercaram o imóvel e tentaram negociar, mas o homem acabou sendo preso no telhado após uma intensa operação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!