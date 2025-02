Homem incendeia casa da ex-namorada por não aceitar fim do relacionamento

Anna, trabalha como motorista de aplicativo e há aproximadamente um ano, ela começou um relacionamento com o Jefferson. Durante todo o tempo que estiveram juntos, o casal teve vários desentendimentos. Ele era agressivo, sempre ameaçava a mulher e na última discussão, Anna resolveu colocar um ponto final no relacionamento. Sem aceitar o término, Jefferson teve uma atitude inesperada: colocou fogo na casa onde Anna vivia com a família. Agora a mulher tenta encontrar forças para seguir em frente, enquanto Jefferson é procurado pela polícia.