Homem inconformado com separação agride ex-mulher e quase explode casa dos pais dela

Um homem inconformado com a separação agrediu a ex-mulher e, por pouco, não explodiu a casa dos pais dela na zona norte do Rio de Janeiro. O homem carregava com ele combustível e várias bombas de fabricação caseira. Andressa Ferreira, de 25 anos, foi salva pelo pai, que entrou em luta corporal com o ex-genro. O filho da vítima, que tem 4 anos, também estava na residência no momento da invasão.