Homem invade casa, espanca filha da ex-esposa e ateia fogo em carro dez dias após separação

Um homem invadiu a casa da ex-companheira, espancou a filha dela e ateou fogo no carro da mulher dez dias após a separação em São José dos Pinhais, no Paraná. A mulher não estava na residência porque tinha sido brutalmente agredida a pauladas uma hora antes e está em coma. Segundo a polícia, ele não aceita o fim do casamento. Além da adolescente agredida, outros três filhos da moça estavam na residência no momento.