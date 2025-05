Homem joga enteado de 4 anos pela janela do quinto andar em Minas Gerais; vítima sobreviveu

Um homem foi flagrado segurando uma criança de 4 anos pela perna e pelo braço, na janela do quinto andar de um prédio. Ele é padrasto do menino. A criança implorou que o homem parasse, mas sem sucesso. Ele soltou o menino, que caiu de uma altura de mais de 20 metros. Câmeras de segurança flagraram, o homem tentando escapar, mas moradores conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. O menino sobreviveu à queda sem nenhuma fratura ou ferimentos graves.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!