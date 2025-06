Homem mantém esposa refém por quatro horas em casa na zona sul de São Paulo

Um homem está mantendo sua esposa refém na casa deles na zona sul de São Paulo na tarde desta quarta-feira (4). Inicialmente, ele também fez a sogra refém, mas ela foi liberada após negociações. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram uma briga. O suspeito, armado com uma faca, tem sido inflexível durante as quatro horas de negociação. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) estão no local, incluindo negociadores, para resolver a situação.



