Homem mata a tiros um jovem que andava na rua; ele alegou ter se sentido ameaçado

Edimarar Dias Rodrigues foi preso após matar Victor Conceição de Mello, de 23 anos, com um tiro na perna. Victor caminhava pela rua, quando foi abordado por Edmar, que alegou ter se sentido ameaçado e atirou. Mesmo ferido, o jovem tentou escapar, mas caiu em uma calçada. Dois motoqueiros que passavam tentaram socorrê-lo, e Victor foi levado ao hospital, mas não resistiu. Edimarar foi capturado poucas horas depois no mesmo local do crime. Ele já tinha passagens por três homicídios e porte ilegal de arma.



