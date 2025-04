Homem mata colega de trabalho com a faca da marmita após desentendimento

Endrique matou seu colega de trabalho, Régis, com a faca de cozinha que levou na marmita, após desentendimento entre os dois enquanto faziam um serviço. Ambos trabalhavam instalando fios de internet. Régis foi socorrido e levado ao hospital pelo patrão, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares da vítima, Endrique chegou a ser parado pela polícia com a roupa suja de sangue, mas disse que sofreu uma tentativa de assalto e foi liberado.



