Homem mata companheira após ela se recusar a subir no palco durante show de Dia dos Namorados

Um homem matou a companheira após ela se recusar a subir no palco durante um show de Dia dos Namorados na cidade de Solânea, na Paraíba. Adailton Silva dos Santos mantinha um relacionamento de dois meses com Vitória Régia, subiu ao palco durante a apresentação do cantor Kelson Kizz e a chamou para fazer uma declaração de amor. Vitória não aceitou o convite e permaneceu na plateia. Após o fim da festa, Adailton esperou a vítima no caminho de casa e a atacou. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Segundo a Polícia Civil, após o assassinato, o suspeito trocou de roupa e passou novamente pelo local do crime. O cantor Kelson Kizz afirmou estar abalado e compartilhou um vídeo exclusivo com o Cidade Alerta comentando o caso. Adailton está foragido.



