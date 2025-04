Homem mata companheira, mostra corpo dela para a filha e coloca fogo na casa em São Paulo

Natyele foi esfaqueada até a morte pelo companheiro, Wellington, em São Paulo. A filha dela, de 14 anos, que dormia no quarto ao lado do crime, acordou com a confusão. O suspeito carregou o corpo até a adolescente e ainda tentou atacá-la. A menina conseguiu correr e pediu ajuda aos vizinhos, enquanto ele colocava fogo na casa onde a família morava. Wellington foi preso em flagrante.



