Homem mata cunhada e sobrinhos com golpes de pá e marreta após não aceitar fim do relacionamento

Um homem matou a cunhada e os dois sobrinhos, de 11 e 13 anos, com golpes de pá e marreta em Mongaguá, no litoral de São Paulo. José Roberto não aceitava o fim do relacionamento com Josiane. Após a separação, ela foi morar na casa da irmã, Priscila, e ele entregou a casa onde morava. O cunhado dele arrumou um lugar para ele ficar e, na primeira oportunidade que teve, José Roberto matou Priscila. Ele deixou Josiane viva, que presenciou a morte da irmã e dos sobrinhos. O outro filho de Priscila, de 16 anos, conseguiu escapar, mas ficou ferido e está internado. Josiane também foi muito agredida e está hospitalizada.



