Homem mata enfermeiro após acusá-lo de maltratar a ex-namorada

Matheus da Silva Mineiro, de 25 anos, foi preso após matar o enfermeiro Daniel Nunes, de 27 anos. Segundo as investigações, o suspeito acusava o enfermeiro de maltratar a ex-namorada, que era amiga dele. Durante uma discussão, Matheus sacou uma arma e atirou contra Daniel, que morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso em outro estado. A família acredita que a ex-namorada está envolvida no crime.