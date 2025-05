Homem mata enteada de 4 anos para se ‘vingar’ de denúncia de violência doméstica

André, de 24 anos, foi preso porque decidiu se vingar da mulher com quem morava há um ano. O homem agrediu a companheira dentro de casa, na frente da enteada de 4 anos de idade. A mulher foi sozinha até uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. Para se vingar, ele matou a criança com requintes de crueldade. Foi a mãe quem achou o corpo. Ela fez a denúncia e a polícia conseguiu capturar o criminoso quando ele se preparava para fugir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!