Homem mata esposa a facadas na frente da filha de 14 anos no Paraná

Em Arapongas, no Paraná, a polícia procura por Alexsandro, acusado de assassinar a esposa Michele, de 39 anos, a facadas durante uma discussão motivada por ciúmes. A filha do casal, de 14 anos, ouviu os gritos da mãe e acionou vizinhos, mas o agressor havia trancado o portão da casa, impedindo o socorro imediato. Testemunhas presenciaram o ataque e tentaram impedir a fuga de Alexsandro, que conseguiu escapar a pé antes da chegada da polícia.



