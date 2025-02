Homem mata esposa a pauladas, esconde o corpo e diz para os vizinhos que a mandou para o inferno

Vitória, de 23 anos, era casada com Eriberto. O relacionamento do casal sempre foi conturbado e durante uma discussão, ele pegou um pedaço de madeira e agrediu a companheira até a morte, na frente dos dois filhos pequenos. Depois, ele enrolou o corpo em um lençol e o escondeu dentro de casa. Ao sair do local, foi abordado pela polícia e confessou o crime. Para os vizinhos, ainda afirmou que tinha "mandado ela pro inferno".