Homem mata esposa carbonizada em São Paulo após ela descobrir traição

Paulo, casado com Paula Daniele, tentou se aproximar da melhor amiga da esposa, que rejeitou suas investidas e revelou tudo à amiga. Revoltada, Paula anunciou a separação ao marido, que, inconformado, prendeu a mulher no quarto e ateou fogo na casa. Paula morreu carbonizada, enquanto a filha do casal, uma bebê de 1 ano, foi resgatada por parentes que moravam no mesmo terreno. Após o crime, Paulo fugiu, mas minutos depois foi atropelado na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. Socorrido e hospitalizado, ele confessou o assassinato da esposa.



