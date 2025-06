Homem mata esposa com tiro após ela tirar a carteira de motorista escondida

Roseni sonhava em tirar a carteira de motorista, mas o marido, Valdecir, era contra a ideia e chegou a reagir com violência ao descobrir que ela havia conseguido a habilitação escondida. Na época, ele possuía registro de CAC e alegou que o disparo foi acidental. Roseni sobreviveu e decidiu continuar com o marido. Anos depois, com o registro de Valdecir suspenso, ele convenceu a esposa a obter uma licença em nome dela. A arma continuou em casa e Roseni foi baleada novamente, mas não resistiu. Desta vez, Valdecir foi preso e vai responder por feminicídio.



