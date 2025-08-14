Homem mata esposa dentro de casa e finge que nada aconteceu em São Paulo
Horas antes da morte da mulher, ele falou para um uma vizinha: “Vou deixar o bebê com você, se não vou matar ela”
Um homem foi preso por matar a companheira após deixar o filho bebê do casal com uma vizinha em São Paulo. Vanessa e Edilson estavam juntos há seis anos, um relacionamento marcado por agressões. O homem apareceu na casa de uma vizinha e deixou o filho do casal, um bebê de oito meses, dizendo: “Vou deixar o bebê com você, se não vou matar ela”. Horas depois, ele ligou para essa mulher, dizendo que Vanessa caiu da escada e não estava respirando. Quando a vizinha chegou na casa, encontrou Edilson na cozinha, fumando, e a mulher morta no quarto. Aos policiais, ele contou que Vanessa tinha caído da escada e que a colocou na cama para dormir. Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por feminicídio.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas