Homem mata esposa e filha de 10 meses e diz que não queria pagar pensão

João Augusto, de 21 anos, era caso com Vanessa, com quem tinha uma filhinha de 10 meses, a Sophie Eugênia. Nas redes sociais do rapaz, tudo aparentava estar bem: só carinho ao lado da bebê. Mas, na vida real, uma tragédia. João matou a esposa e a filha por estrangulamento. Os corpos foram encontrados carbonizados após um incêndio provocado pelo homem. Na confissão, João alega que estava cansado do casamento e que não queria pagar pensão.



