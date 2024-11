Homem mata esposa esfaqueada, se arrepende e leva corpo até hospital

Edivânia Quixabeira, de 29 anos, foi assassinada durante uma briga com o marido em São Paulo. O casal estava em um bar e, ao chegarem em casa, começaram a discutir. Elias Rocha Santos, de 41 anos, suspeitava que Edivânia estava conversando com um ex-namorado e a esfaqueou durante a briga. A mulher foi atingida com mais de 10 golpes de faca. Depois do crime, ele ainda tentou socorrê-la. Elias foi preso na recepção do hospital.