Homem mata ex-companheira e tira a própria vida após o crime no Espírito Santo

Em Guarapari, no Espírito Santo, Laís das Neves Silva, de 25 anos e Gleisson dos Santos, de 29, ficaram juntos por cerca de dez anos, mas nos últimos sete meses estavam separados. Ele não aceitava o término do relacionamento. Segundo familiares, jurou que ia matar a ex-companheira. Na última discussão, a promessa feita por Gleisson se cumpriu. Ele assassinou Laís e, após o crime, tirou a própria vida.



