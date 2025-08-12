Homem mata ex-esposa e sogro após não aceitar o fim do casamento

Um homem inconformado com o fim do casamento matou a ex-esposa e o pai dela em Porto Alegre (RS). Sheila, de 41 anos, tinha ido à casa do pai, Rogério, de 61, para fazer uma visita. O ex-marido dela apareceu, sem ser convidado, querendo conversar. Em seguida, o homem atirou em Sheila. Foi quando Rogério tentou defender a filha e também acabou sendo baleado. O atirador, que trabalha como segurança, tentou tirar a própria vida e está internado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!