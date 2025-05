Homem mata ex-esposa na casa dela por não aceitar separação

Em Mandirituba, no Paraná, a jovem Joice Mara, de 24 anos, foi morta dentro da própria casa pelo ex-marido inconformado com a separação. Depois de cometer o crime, Matheus Lisboa fugiu. Quando foi encontrado, ele resistiu à prisão e acabou morto durante confronto com a polícia. A família da vítima disse que Joice e Matheus tiveram um relacionamento de oito anos e que estavam separados há dois meses. Por causa do término conturbado, Joice ganhou uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas não adiantou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!