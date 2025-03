Homem mata irmão atropelado no ABC paulista e foge após o crime

Jairo foi morto atropelado no ABC paulista enquanto chegava no trabalho. Após investigações, foi descoberto que o condutor do veículo que tirou a vida da vítima era Fernando, irmão de Jairo. Na sequência, o suspeito fugiu, mas a polícia pediu sua prisão e ele foi detido. Agora, os agentes trabalham para descobrir a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!