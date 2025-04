Homem mata melhor amigo após discussão e foge para cidade vizinha no interior de São Paulo

Roberto, de 51 anos, mais conhecido como Buzuzu, foi morto pelo amigo em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Ele convidou Wagner para jantar em sua casa e câmeras de segurança registraram o amigo deixando o local com uma mala e uma televisão enrolada em um cobertor. No dia seguinte, uma vizinha foi até a casa de Roberto para pegar um carregador que havia emprestado para ele e o encontrou morto no chão do imóvel. Os parentes da vítima, então, descobriram que Wagner estava em uma cidade vizinha e levaram a polícia até lá. O homem foi preso após confessar que matou o amigo após uma discussão.



