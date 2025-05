Homem monta própria facção após morte do pai e se vinga de assassinos; já são 30 mortes

Kainan Wesley é um dos homens mais procurados do Brasil, suspeito de ter participado de cerca de 30 assassinatos. Tudo começou quando o pai dele foi morto em uma emboscada por falsos policiais. Kainan cresceu com um sentimento de vingança e resolveu ir atrás dos assassinos do pai. Ele passou a atuar no mundo do crime também como um falso policial e foi se vingar de um por um. No meio do caminho, pegou gosto pela vida criminosa e criou uma quadrilha. Todos os seus adversários foram mortos sempre com, no mínimo, dez tiros. Kainan atua no Sul do Brasil, mas está foragido.



