Homem morre ao tentar separar briga do amigo com um desconhecido em um posto de combustíveis

Aroldo, de 56 anos, vivia em Itupeva, no interior de São Paulo,e acabou assassinado de uma forma brutal. Ele foi com a ex-companheira na conveniência de um posto de combustíveis da cidade, e lá, uma discussão de um amigo de Aroldo com outro homem terminou da pior forma possível. A briga virou uma troca de socos e o homem entrou no meio para separar a confusão e proteger o amigo. O suspeito entrou no carro e acelerou atropelando Aroldo. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu. O agressor, identificado como Márcio, foi liberado na audiência de custódia e estaria sob efeito de álcool no momento da confusão.