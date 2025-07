Homem preso por esconder corpo de mulher em tambor de plástico é ex-cunhado da vítima

A polícia prendeu o homem que levou o corpo de uma mulher em um carrinho de mão e o escondeu em um tambor de plástico no meio da rua em São Paulo. Ildení da Cruz é ex-cunhado de Adriana, mãe de cinco filhos que foi encontrada morta. Um dos filhos da vítima falou com o Cidade Alerta, junto com o suspeito. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!