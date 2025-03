Homem preso por matar colega de faculdade é detido novamente carregando armas

Após nove anos de prisão, Vinicius, condenado a 23 anos pelo brutal assassinato de Louise, sua colega de faculdade em 2016, está novamente no centro de uma investigação policial. Libertado em regime semiaberto em 2025, ele foi considerado foragido ao não retornar à prisão após o trabalho. Recentemente, uma nova namorada descobriu seu passado criminoso e alertou as autoridades e ele foi detido. Vinicius carregava uma mochila com facas, alicates e serras, levantando suspeitas de que planejava um novo ataque.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!