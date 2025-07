Homem que espancou e quase matou namorada é preso após meses do crime

Caroline Aparecida, 26 anos, foi espancada pelo namorado e quase morreu. Depois de meses vivendo com medo de Rian voltar, um respiro de alívio. Rian foi localizado e preso. Os dois tiveram um relacionamento rápido, possessivo e agressivo. Durante uma briga com Rian, Caroline apanhou tanto que ficou com a fala e a mobilidade comprometidas. Hoje em dia, ela vive em uma cama e precisa da ajuda da família para fazer tudo. Caroline segue grávida e lutando para conseguir sobreviver e ter forças para criar o seu filho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!